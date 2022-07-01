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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 16:48 | Обновлено 01 июля 2022, 17:06
182
0

Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом

Спарринг запланирован на 26 июля

01 июля 2022, 16:48 | Обновлено 01 июля 2022, 17:06
182
0
Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом
ФК Аякс

Стал известен еще один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.

26 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Аякса», который по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов.

Поединок состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» в городе Амстердам. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.

Напомним, 30 июля «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Утрехтом».

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Источник ФК Аякс
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