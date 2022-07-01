Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом

Стал известен еще один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.

26 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Аякса», который по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов.

Поединок состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» в городе Амстердам. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.

Напомним, 30 июля «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Утрехтом».