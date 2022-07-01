Украина. Премьер лига01 июля 2022, 16:48 | Обновлено 01 июля 2022, 17:06
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Шахтер проведет благотворительный матч с Аяксом
Спарринг запланирован на 26 июля
01 июля 2022, 16:48 | Обновлено 01 июля 2022, 17:06
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Стал известен еще один из соперников донецкого «Шахтера» в рамках подготовки к новому сезону.
26 июля «горняки» проведут благотворительный матч против «Аякса», который по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов.
Поединок состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» в городе Амстердам. В день спарринга на арене запланированы различные мероприятия.
Напомним, 30 июля «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Утрехтом».
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