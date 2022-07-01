Костюк / Мартинцова – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном разряде Уимблдона.

Во втором круге в дуэте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка сразится против третьего сеяного тандема Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Встреча состоится первым запуском на корте №14. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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