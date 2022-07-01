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  4. Источник: Громов отправился на сборы с Днепром-1
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 12:45 |
760
0

Источник: Громов отправился на сборы с Днепром-1

Бывший игрок «Зари» нашел себе новый клуб

01 июля 2022, 12:45 |
760
0
Источник: Громов отправился на сборы с Днепром-1
ФК Заря Луганск. Артем Громов

Бывший игрок «Зари» Артем Громов отправился вместе с «Днепром-1» на предсезонное собрание.

Отметим, что 30 июня у Громова закончился действующий контракт с луганским клубом.

«Днепр-1» начнет собрание на следующей неделе в Словении. Клуб пока находится в поисках нового главного тренера, ведь Игорь Йовичевич должен возглавить «Шахтер».

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