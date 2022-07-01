Украина. Премьер лига01 июля 2022, 12:45 |
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Источник: Громов отправился на сборы с Днепром-1
Бывший игрок «Зари» нашел себе новый клуб
01 июля 2022, 12:45 |
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Бывший игрок «Зари» Артем Громов отправился вместе с «Днепром-1» на предсезонное собрание.
Отметим, что 30 июня у Громова закончился действующий контракт с луганским клубом.
«Днепр-1» начнет собрание на следующей неделе в Словении. Клуб пока находится в поисках нового главного тренера, ведь Игорь Йовичевич должен возглавить «Шахтер».
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