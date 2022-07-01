Источник: Громов отправился на сборы с Днепром-1

Бывший игрок «Зари» Артем Громов отправился вместе с «Днепром-1» на предсезонное собрание.

Отметим, что 30 июня у Громова закончился действующий контракт с луганским клубом.

«Днепр-1» начнет собрание на следующей неделе в Словении. Клуб пока находится в поисках нового главного тренера, ведь Игорь Йовичевич должен возглавить «Шахтер».