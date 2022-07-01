В состав Руха вернулся бразильский легионер. Он уже тренируется

Клуб УПЛ «Рух» сообщил о том, что в состав команды после аренды в финском КуПСе вернулся бразильский легионер Таллес Бренер.

Сообщается, что игрок уже присоединился к первому составу и готовится к новому сезону.

В минувшем сезоне УПЛ хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол.

Ранее «Рух» вернулся к тренировкам, в том числе с рядом легионеров. Пока нет конкретной информации, готовы ли они остаться в Украине.