Украина. Премьер лига01 июля 2022, 09:12 |
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В состав Руха вернулся бразильский легионер. Он уже тренируется
Таллер Бренер уже тренируется
01 июля 2022, 09:12 |
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Клуб УПЛ «Рух» сообщил о том, что в состав команды после аренды в финском КуПСе вернулся бразильский легионер Таллес Бренер.
Сообщается, что игрок уже присоединился к первому составу и готовится к новому сезону.
В минувшем сезоне УПЛ хавбек провел 9 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Рух» вернулся к тренировкам, в том числе с рядом легионеров. Пока нет конкретной информации, готовы ли они остаться в Украине.
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