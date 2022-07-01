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  4. ФОТО. Заре представлен новый наставник и тренерский штаб с легендами клуба
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 07:15 |
931
0

ФОТО. Заре представлен новый наставник и тренерский штаб с легендами клуба

В штаб вошли известные в прошлом игроки Чижов, Каменюка и Липартия

01 июля 2022, 07:15 |
931
0
ФОТО. Заре представлен новый наставник и тренерский штаб с легендами клуба
zarya-lugansk.com

Футболисты «Зари», которые выехали на сбор в Польшу, познакомились с новым главным тренером Патриком ван Леувеном.

В его штаб вошли Александр Чижов, Рэймонд Аттивилд, Никита Каменюка, Джаба Липартия и Артем Коледа.

В четверг команда отправилась в Варшаву, где будет готовиться к матчам еврокубка. Пока в составе 27 игроков.

 

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Источник ФК Заря
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