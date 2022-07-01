Украина. Премьер лига01 июля 2022, 07:15 |
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ФОТО. Заре представлен новый наставник и тренерский штаб с легендами клуба
В штаб вошли известные в прошлом игроки Чижов, Каменюка и Липартия
01 июля 2022, 07:15 |
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Футболисты «Зари», которые выехали на сбор в Польшу, познакомились с новым главным тренером Патриком ван Леувеном.
В его штаб вошли Александр Чижов, Рэймонд Аттивилд, Никита Каменюка, Джаба Липартия и Артем Коледа.
В четверг команда отправилась в Варшаву, где будет готовиться к матчам еврокубка. Пока в составе 27 игроков.
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