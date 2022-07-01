ФОТО. Заре представлен новый наставник и тренерский штаб с легендами клуба

Футболисты «Зари», которые выехали на сбор в Польшу, познакомились с новым главным тренером Патриком ван Леувеном.

В его штаб вошли Александр Чижов, Рэймонд Аттивилд, Никита Каменюка, Джаба Липартия и Артем Коледа.

В четверг команда отправилась в Варшаву, где будет готовиться к матчам еврокубка. Пока в составе 27 игроков.