ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве

28 июня российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.

Перед центральной трибуной образовалась огромная воронка.

Спортивный журналист Роман Бебех побывал на стадионе и даже спустился на дно воронки, показал ее реальную глубину.