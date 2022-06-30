Украина. Премьер лига30 июня 2022, 21:27 |
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ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
Роман Бебех утверждает, что глубина составляет не менее четырех метров
30 июня 2022, 21:27 |
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28 июня российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.
Перед центральной трибуной образовалась огромная воронка.
Спортивный журналист Роман Бебех побывал на стадионе и даже спустился на дно воронки, показал ее реальную глубину.
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