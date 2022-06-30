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  4. ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 21:27 |
1568
0

ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве

Роман Бебех утверждает, что глубина составляет не менее четырех метров

30 июня 2022, 21:27 |
1568
0
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
НикВести

28 июня российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.

Перед центральной трибуной образовалась огромная воронка.

Спортивный журналист Роман Бебех побывал на стадионе и даже спустился на дно воронки, показал ее реальную глубину.

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Роман Бебех стадион Николаев фото российско-украинская война бомбардировки
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Источник Бомбардир
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