ФОТО. Стадион в Николаеве попал под обстрел российской армии

Российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.

Это далеко не первое разрушение рашистами футбольной инфраструктуры после 24 февраля. Ранее были уничтожены или повреждены тренировочные базы/стадионы «Десны», «Мариуполя», «Шахтера», «Металлиста 1925» и других клубов.

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