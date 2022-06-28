Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. ФОТО. Стадион в Николаеве попал под обстрел российской армии
Юг
28 июня 2022, 20:40 | Обновлено 29 июня 2022, 03:29
1556
1

ФОТО. Стадион в Николаеве попал под обстрел российской армии

Рашисты продолжают уничтожать инфраструктуру

28 июня 2022, 20:40 | Обновлено 29 июня 2022, 03:29
1556
1
ФОТО. Стадион в Николаеве попал под обстрел российской армии
twitter.com

Российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.

Это далеко не первое разрушение рашистами футбольной инфраструктуры после 24 февраля. Ранее были уничтожены или повреждены тренировочные базы/стадионы «Десны», «Мариуполя», «Шахтера», «Металлиста 1925» и других клубов.

Фото НикВести

По теме:
ВИДЕО. Зеленский показал, как ракета попала в торговый центр Кременчуга
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ВИДЕО. Перехват разговоров пилотов рф во время ракетной атаки по Украине
российско-украинская война Николаев стадион бомбардировки фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
Футбол | 28 июня 2022, 11:11 3
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового главного тренера

Команду возглавил Патрик ван Леувен

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком хорош для Джошуа. Он умнее и быстрее»
Бокс | 28 июня 2022, 21:29 2
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком хорош для Джошуа. Он умнее и быстрее»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком хорош для Джошуа. Он умнее и быстрее»

Тайсон не верит в Джошуа

ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Футбол | 28.06.2022, 04:55
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
Генштаб: «На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад»
Война | 28.06.2022, 07:38
Генштаб: «На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад»
Генштаб: «На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Футбол | 28.06.2022, 08:18
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Михаил Скрипка
а скільки цікавих стадіонів у москві, цікаво що з ними буде??
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
27.06.2022, 18:17 1
Война
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
27.06.2022, 17:31 11
Война
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
27.06.2022, 15:48 10
Теннис
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
28.06.2022, 22:20 5
Футбол
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
Джокович против Надаля, возвращение Серены и надежды на украинок
27.06.2022, 07:55 1
Теннис
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
28.06.2022, 00:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем