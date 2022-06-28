Юг28 июня 2022, 20:40 | Обновлено 29 июня 2022, 03:29
1556
1
ФОТО. Стадион в Николаеве попал под обстрел российской армии
Рашисты продолжают уничтожать инфраструктуру
28 июня 2022, 20:40 | Обновлено 29 июня 2022, 03:29
1556
1
Российские оккупанты во время очередного обстрела Николаева попали по самому крупному стадиону в городе.
Это далеко не первое разрушение рашистами футбольной инфраструктуры после 24 февраля. Ранее были уничтожены или повреждены тренировочные базы/стадионы «Десны», «Мариуполя», «Шахтера», «Металлиста 1925» и других клубов.
Фото НикВести
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2022, 11:11 3
Команду возглавил Патрик ван Леувен
Бокс | 28 июня 2022, 21:29 2
Тайсон не верит в Джошуа
Футбол | 28.06.2022, 04:55
Война | 28.06.2022, 07:38
Футбол | 28.06.2022, 08:18
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
а скільки цікавих стадіонів у москві, цікаво що з ними буде??
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2022, 12:38 1
27.06.2022, 18:17 1
27.06.2022, 17:31 11
27.06.2022, 15:48 10
28.06.2022, 22:20 5
27.06.2022, 07:55 1
27.06.2022, 10:24 1
28.06.2022, 00:04