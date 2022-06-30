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  4. Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 20:32 |
249
0

Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны

Украинский защитник – о трансфере в польскую «Корону»

30 июня 2022, 20:32 |
249
0
Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны
ФК Колос. Кирилл Петров

Украинский защитник Кирилл Петров рассказал, как переходил из «Колоса» в польскую «Корону».

«Не остался, потому что началась война, хотя скрипя зубами выезжал оттуда. Не хотел уходить с «Колоса», но так как ситуация сложилась такая плохая у нас в стране… 

Прежде всего — безопасность для моих детей. Я собрал вещи и сразу же, на следующий день как началась война, уехал в Черновицкую область с родителями. И после этого в течении десяти дней был там. 

Потом мне из «Короны» сами позвонили. Ребята, с которыми я раньше играл и которые сейчас здесь — они сами на меня вышли и сказали: «Давай, приезжай в Кельце. Будешь здесь, в безопасности. Ты и твоя семья». В команде осталось три парня, с которыми я играл, и они мне тоже помогали, когда я приехал. 

Как будто вчера я уехал, а сегодня приехал. Ещё когда я с этой войной приехал «в тумане» сюда, ничего не понимал. Сейчас уже освоился», — сказал Петров.

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Источник Футбол 1/2/3
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