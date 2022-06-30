Кирилл Петров рассказал, как покидал Колос в начале войны

Украинский защитник Кирилл Петров рассказал, как переходил из «Колоса» в польскую «Корону».

«Не остался, потому что началась война, хотя скрипя зубами выезжал оттуда. Не хотел уходить с «Колоса», но так как ситуация сложилась такая плохая у нас в стране…

Прежде всего — безопасность для моих детей. Я собрал вещи и сразу же, на следующий день как началась война, уехал в Черновицкую область с родителями. И после этого в течении десяти дней был там.

Потом мне из «Короны» сами позвонили. Ребята, с которыми я раньше играл и которые сейчас здесь — они сами на меня вышли и сказали: «Давай, приезжай в Кельце. Будешь здесь, в безопасности. Ты и твоя семья». В команде осталось три парня, с которыми я играл, и они мне тоже помогали, когда я приехал.

Как будто вчера я уехал, а сегодня приехал. Ещё когда я с этой войной приехал «в тумане» сюда, ничего не понимал. Сейчас уже освоился», — сказал Петров.