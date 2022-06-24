ОФИЦИАЛЬНО. Кирилл Петров перешел в польскую Корону
«Колос» лишился основного защитника
31-летний украинский защитник Кирилл Петров подписал контракт с польской «Короной».
Соглашение чемпиона Европы U-19 2009 года с представителем второго по силе дивизиона рассчитано до 30 июня 2023 года.
Кирилл вернулся в польский клуб через 7 лет – в сезоне 2014/15 он провел за команду из Кельце 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Последним клубом Петрова был «Колос», за который он провел 13 поединков в прошлом сезоне УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
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