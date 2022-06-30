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  4. Уимблдон. Калинина завершила борьбу в парном разряде
Уимблдон
30 июня 2022, 19:20 |
138
1

Уимблдон. Калинина завершила борьбу в парном разряде

Ангелина покидает турнир

30 июня 2022, 19:20 |
138
1
Уимблдон. Калинина завершила борьбу в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка проиграла польско-новозеландскому тандему Алисия Росольска / Эрин Рутлифф, посеянному под 11-м номером.

Уимблдон. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алисия Росольска / Эрин Рутлифф – 4:6, 4:6

Ранее Калинина проиграла Лесе Цуренко в одиночном разряде.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Arctic
Мені здається Ангеліні в парі ще важче подавати ніж в одиночці! Занадто хвилюється!
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