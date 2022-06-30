Уимблдон. Калинина завершила борьбу в парном разряде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка проиграла польско-новозеландскому тандему Алисия Росольска / Эрин Рутлифф, посеянному под 11-м номером.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алисия Росольска / Эрин Рутлифф – 4:6, 4:6

Ранее Калинина проиграла Лесе Цуренко в одиночном разряде.