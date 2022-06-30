Уимблдон30 июня 2022, 19:20 |
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Уимблдон. Калинина завершила борьбу в парном разряде
Ангелина покидает турнир
30 июня 2022, 19:20 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Уимблдона.
В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка проиграла польско-новозеландскому тандему Алисия Росольска / Эрин Рутлифф, посеянному под 11-м номером.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Ирина-Камелия Бегу – Алисия Росольска / Эрин Рутлифф – 4:6, 4:6
Ранее Калинина проиграла Лесе Цуренко в одиночном разряде.
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Мені здається Ангеліні в парі ще важче подавати ніж в одиночці! Занадто хвилюється!
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