39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце

По информации журналиста Игоря Бурбаса, известный украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко не намерен завершать карьеру.

Сообщается, что 39-летний игрок подписал с клубом новый контракт. Официального подтверждения пока нет.

Кравченко в минувшем сезоне УПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее одесскую команду покинули 12 игроков.