Украина. Премьер лига30 июня 2022, 18:28 |
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39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце
Ветеран решил продолжать выступления
30 июня 2022, 18:28 |
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, известный украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко не намерен завершать карьеру.
Сообщается, что 39-летний игрок подписал с клубом новый контракт. Официального подтверждения пока нет.
Кравченко в минувшем сезоне УПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.
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