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  4. 39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 18:28 |
310
0

39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце

Ветеран решил продолжать выступления

30 июня 2022, 18:28 |
310
0
39-летний Кравченко намерен играть дальше. Игрок останется в Черноморце
chernomorets.odessa.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, известный украинский полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко не намерен завершать карьеру.

Сообщается, что 39-летний игрок подписал с клубом новый контракт. Официального подтверждения пока нет.

Кравченко в минувшем сезоне УПЛ провел 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее одесскую команду покинули 12 игроков.

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Сергей Кравченко Черноморец Одесса
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