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  4. Ястремская / Галфи – Бенчич / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
30 июня 2022, 18:00 | Обновлено 30 июня 2022, 19:21
768
4

Ястремская / Галфи – Бенчич / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

30 июня 2022, 18:00 | Обновлено 30 июня 2022, 19:21
768
4
Ястремская / Галфи – Бенчич / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

30 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Далмой Галфи из Венгрии украинка сразится против швейцарско-австралийского тандема Белинда Бенчич / Сторм Сандерс.

Встреча состоится третьим запуском на корте №5 после парной матча у мужчин. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Не по теме, но кто-то может посоветовать , где посмотреть матч Швентек-Керхов, просто там полячка проигрывает) 
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+1
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Arctic
Це точно! Підтримую!
Іга чималий внесок в підтримку України вносить!
Показуйте Ігу!
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0
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