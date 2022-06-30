Ястремская / Галфи – Бенчич / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне
30 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует в парном разряде Уимблдона.
В первом круге в дуэте с Далмой Галфи из Венгрии украинка сразится против швейцарско-австралийского тандема Белинда Бенчич / Сторм Сандерс.
Встреча состоится третьим запуском на корте №5 после парной матча у мужчин. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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