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  4. Калинина / Бегу – Росольска / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
30 июня 2022, 15:20 | Обновлено 30 июня 2022, 15:21
583
0

Калинина / Бегу – Росольска / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

30 июня 2022, 15:20 | Обновлено 30 июня 2022, 15:21
583
0
Калинина / Бегу – Росольска / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

30 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка сразится против польско-новозеландского тандема Алисия Росольска / Эрин Рутлифф, посеянного под 11-м номером.

Встреча состоится вторым запуском на корте №7 после парной матча у мужчин. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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