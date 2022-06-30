Калинина / Бегу – Росольска / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне
30 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина стартует в парном разряде Уимблдона.
В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка сразится против польско-новозеландского тандема Алисия Росольска / Эрин Рутлифф, посеянного под 11-м номером.
Встреча состоится вторым запуском на корте №7 после парной матча у мужчин. Ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.
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