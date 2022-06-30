Ромелу ЛУКАКУ: «Когда уходил из Интера, даже не продал дом в Милане»

29-летний бельгийский форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в «Интер»:

«Интер» дал мне так много, и я хочу, чтобы у меня получилось здесь даже лучше, чем в прошлый раз. Я как будто бы вернулся домой. Когда я ушел год назад, я даже не продал свой дом в Милане. Это о многом говорит.

Я вернулся из-за фанатов, партнеров по команде и потому, что хотел поработать с новым тренером, Симоне Индзаги. Я хочу, чтобы «Интер» побеждал, и будут делать все возможное – на играх и тренировках. Хочу вернуть любовь фанатов, чтобы приносить радость им и партнерам по команде».

После возвращения в «Интер» Лукаку будет выступать под 90-м номером.