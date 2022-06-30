Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ромелу ЛУКАКУ: «Когда уходил из Интера, даже не продал дом в Милане»
Италия
30 июня 2022, 15:09 |
408
0

Ромелу ЛУКАКУ: «Когда уходил из Интера, даже не продал дом в Милане»

Форвард рад вернуться в «Интер»

30 июня 2022, 15:09 |
408
0
Ромелу ЛУКАКУ: «Когда уходил из Интера, даже не продал дом в Милане»
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бельгийский форвард Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в «Интер»:

«Интер» дал мне так много, и я хочу, чтобы у меня получилось здесь даже лучше, чем в прошлый раз. Я как будто бы вернулся домой. Когда я ушел год назад, я даже не продал свой дом в Милане. Это о многом говорит.

Я вернулся из-за фанатов, партнеров по команде и потому, что хотел поработать с новым тренером, Симоне Индзаги. Я хочу, чтобы «Интер» побеждал, и будут делать все возможное – на играх и тренировках. Хочу вернуть любовь фанатов, чтобы приносить радость им и партнерам по команде».

После возвращения в «Интер» Лукаку будет выступать под 90-м номером.

По теме:
Наполи может подписать форварда Интера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер
Легенда Интера: «Лукаку? Никогда не видел такого желания вернуться»
Ромелу Лукаку Интер Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Интер
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Громов и Фаворов покинули Зарю
Футбол | 30 июня 2022, 13:42 2
Источник: Громов и Фаворов покинули Зарю
Источник: Громов и Фаворов покинули Зарю

Оба игрока стали свободными агентами

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Футбол | 30 июня 2022, 08:55 3
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»

Экс-форвард «Днепра» – о бывшем партнере по команде

ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
Футбол | 30.06.2022, 11:48
ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
ВИДЕО. Лукаку в Интере, Фонсека в Лилле, ставим на Плишкову
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
Футбол | 29.06.2022, 22:52
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
В ожидании сборников. Динамо уступило Лозанне в контрольном матче
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Футбол | 30.06.2022, 07:00
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
Источник: Шахтер на днях вернет в свой состав опытного полузащитника
29.06.2022, 01:40
Футбол
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
Первая потеря. Ястремская проиграла в стартовом матче на Уимблдоне
28.06.2022, 18:09 18
Теннис
КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
КОБИН: «В эпизоде с автоголом Ярмоленко не обошлось без тактической ошибки»
29.06.2022, 11:54 2
Футбол
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
Александр УСИК: «Понимаю, что Джошуа будет другим. Я тоже»
Александр УСИК: «Понимаю, что Джошуа будет другим. Я тоже»
29.06.2022, 17:43 8
Бокс
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
Патрик ван Леувен в Заре: выбор интересный, хотя и отдает лоббизмом
29.06.2022, 10:35 1
Футбол
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина
29.06.2022, 14:35 5
Война
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
ПАЛКИН: «Мы думали, что достигли дна. Но теперь опустились еще глубже»
28.06.2022, 22:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем