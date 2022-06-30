Киченок / Остапенко – Доден / Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против французско-немецкого тандема Осеан Доден / Татьяна Мария.

Встреча состоится первым запуском на корте №9. Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

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