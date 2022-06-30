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Уимблдон
30 июня 2022, 13:05 | Обновлено 30 июня 2022, 13:10
188
0

Киченок / Остапенко – Доден / Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

30 июня 2022, 13:05 | Обновлено 30 июня 2022, 13:10
188
0
Киченок / Остапенко – Доден / Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

30 июня украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка сразится против французско-немецкого тандема Осеан Доден / Татьяна Мария.

Встреча состоится первым запуском на корте №9. Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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