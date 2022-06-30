Франция30 июня 2022, 13:08 |
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Корентен Толиссо вернется в Лион
Французский хавбек покидает «Баварию»
30 июня 2022, 13:08 |
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Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо вернется в «Лион». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Толиссо является воспитанником «Лиона» и выступал за родной клуб до 2017 года, когда перешел в «Баварию» за 41,5 миллиона евро. В конце мая чемпионы Германии объявили о том, что 27-летний хавбек покидает клуб свободным агентом.
В сезоне 2021/2022 на счету Толиссо 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах.
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