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Франция
30 июня 2022, 13:08 |
104
0

Корентен Толиссо вернется в Лион

Французский хавбек покидает «Баварию»

30 июня 2022, 13:08 |
104
0
Корентен Толиссо вернется в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Скира

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо вернется в «Лион». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Толиссо является воспитанником «Лиона» и выступал за родной клуб до 2017 года, когда перешел в «Баварию» за 41,5 миллиона евро. В конце мая чемпионы Германии объявили о том, что 27-летний хавбек покидает клуб свободным агентом.

В сезоне 2021/2022 на счету Толиссо 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах.

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Корентен Толиссо Бавария Лион Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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