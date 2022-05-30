ОФИЦИАЛЬНО. Толиссо покидает Баварию

Мюнхенская «Бавария» объявила об уходе из клуба полузащитника Корентена Толиссо в связи с истечением срока действия контракта.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции провел в мюнхенском клубе 5 сезонов. 27-летний Толиссо 5 раз стал чемпионом Германии, 2 раза выиграл Кубок Германии и один раз – Лигу чемпионов.

В общей сложности Толиссо провел 118 матчей за «Баварию», забил 21 гол и отдал 15 результативных передач.