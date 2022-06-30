Атлетико продлил аренду Гризманна

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн остается в «Атлетико» Мадрид еще на один сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сезон 2021/2022 Гризманн провел в «Атлетико» на правах аренды. В соглашении была прописана опция продлении аренды еще на год, и мадридский клуб решил эту опцию активировать.

В конце следующего сезона «Атлетико» будет обязан выкупить Гризманна у «Барселоны» за 40 миллионов евро, если за 2-летний период он проведет не менее 50% матчей за «матрасников».

В сезоне 2021/2022 на счету Гризманна 8 голов и 7 ассистов в 39 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что 31-летний француз может перейти в «Атлетик» Бильбао.