Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао

Французский нападающий «Барселон» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетик» из Бильбао.

Как сообщает испанская пресса, видеть футболиста в клубе хочет бывший тренер «Атлетика» Марсело Бьелса, который может вновь возглавить команду.

В данный момент 31-летний француз выступает за «Атлетико» на правах аренды. Мадридский клуб имеет право выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Гризманн является воспитанником «Атлетика».

В сезоне 2021/22 он провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается выкупить Гризманна.