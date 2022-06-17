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  4. Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао
Испания
17 июня 2022, 06:35 |
128
0

Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао

Француз является воспитанником басков

17 июня 2022, 06:35 |
128
0
Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский нападающий «Барселон» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетик» из Бильбао.

Как сообщает испанская пресса, видеть футболиста в клубе хочет бывший тренер «Атлетика» Марсело Бьелса, который может вновь возглавить команду.

В данный момент 31-летний француз выступает за «Атлетико» на правах аренды. Мадридский клуб имеет право выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Гризманн является воспитанником «Атлетика».

В сезоне 2021/22 он провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается выкупить Гризманна.

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Барселона трансферы Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Атлетик Бильбао
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Источник AS
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