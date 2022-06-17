Гризманн может вернуться в Атлетик Бильбао
Француз является воспитанником басков
Французский нападающий «Барселон» Антуан Гризманн может вернуться в «Атлетик» из Бильбао.
Как сообщает испанская пресса, видеть футболиста в клубе хочет бывший тренер «Атлетика» Марсело Бьелса, который может вновь возглавить команду.
В данный момент 31-летний француз выступает за «Атлетико» на правах аренды. Мадридский клуб имеет право выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что Гризманн является воспитанником «Атлетика».
В сезоне 2021/22 он провел за «Атлетико» 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается выкупить Гризманна.
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