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Испания
03 мая 2022, 10:47 |
135
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Атлетико собирается выкупить Гризманна

Французский форвард не вернется в «Барселону»

03 мая 2022, 10:47 |
135
1
Атлетико собирается выкупить Гризманна
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Антуан Гризманн может перейти стать полноправным игроком «Атлетико». В данный момент 31-летний футболист играет в Мадриде на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Атлетико» хочет выкупить игрока у «Барселоны».

Стоимость игрока по версии портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.

Француз выступал за «Атлетико» до 2019 года, а затем перешел в «Барселону».

В текущем сезоне Гризманн провел за мадридский клуб 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

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Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити
Барселона Атлетико Мадрид Антуан Гризманн трансферы
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Источник твиттер Николо Скиры
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VikyKrasotulechka90
Куда делась старая версия сайта?(9 зачем это говно поставили новое?((
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