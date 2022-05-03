Атлетико собирается выкупить Гризманна
Французский форвард не вернется в «Барселону»
Нападающий Антуан Гризманн может перейти стать полноправным игроком «Атлетико». В данный момент 31-летний футболист играет в Мадриде на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Атлетико» хочет выкупить игрока у «Барселоны».
Стоимость игрока по версии портала Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.
Француз выступал за «Атлетико» до 2019 года, а затем перешел в «Барселону».
В текущем сезоне Гризманн провел за мадридский клуб 35 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.
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