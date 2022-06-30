Англия30 июня 2022, 11:25 | Обновлено 30 июня 2022, 11:26
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Ришарлисон в шаге от перехода в Тоттенхэм
Лидер «Эвертона» сегодня пройдет медосмотр
30 июня 2022, 11:25 | Обновлено 30 июня 2022, 11:26
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Форвард «Эвертона» Ришарлисон находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм». Об этом сообщают английские СМИ.
Сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусов. Условия личного контракта также согласованы, сегодня Ришарлисон пройдет медосмотр в «Тоттенхэме».
В сезоне 2021/2022 на счету Ришарлисона 11 голов и 5 ассистов в 33 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Также на 25-летнего бразильца претендовал «Челси».
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