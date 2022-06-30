Ришарлисон в шаге от перехода в Тоттенхэм

Форвард «Эвертона» Ришарлисон находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм». Об этом сообщают английские СМИ.

Сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов плюс 10 миллионов бонусов. Условия личного контракта также согласованы, сегодня Ришарлисон пройдет медосмотр в «Тоттенхэме».

В сезоне 2021/2022 на счету Ришарлисона 11 голов и 5 ассистов в 33 матчах за «Эвертон» во всех турнирах. Также на 25-летнего бразильца претендовал «Челси».