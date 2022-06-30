Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Наберу форму за 3-4 дня»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, когда вернется к тренировкам.

«Команда уже собралась, идут тренировки ребят, которые находятся на просмотре. Каждый день бываю на базе и вижу. Мне еще рано тренироваться, потому что есть риск получить травму, а сейчас это не нужно. Наберу форму за 3-4 дня и где-то на минус один процент буду готов», - сказал Селезнев.