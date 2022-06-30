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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Наберу форму за 3-4 дня»
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 11:00 | Обновлено 30 июня 2022, 11:54
272
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Наберу форму за 3-4 дня»

Форвард «Миная» рассказал, когда вернется к тренировкам

30 июня 2022, 11:00 | Обновлено 30 июня 2022, 11:54
272
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Наберу форму за 3-4 дня»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, когда вернется к тренировкам.

«Команда уже собралась, идут тренировки ребят, которые находятся на просмотре. Каждый день бываю на базе и вижу. Мне еще рано тренироваться, потому что есть риск получить травму, а сейчас это не нужно. Наберу форму за 3-4 дня и где-то на минус один процент буду готов», - сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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