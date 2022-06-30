Милан готов возобновить переговоры с Дибалой

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может перейти в «Милан».

Аргентинец все еще не согласовал все детали контракта с «Интером». «Милан» контактировал с Дибалой несколько недель назад, и готов возобновить переговоры о переходе.

В сезоне 2021/22 на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. 30 июня 28-летний игрок станет свободным агентом.