Италия30 июня 2022, 09:14 |
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Милан готов возобновить переговоры с Дибалой
Аргентинец все еще не согласовал все детали контракта с «Интером»
30 июня 2022, 09:14 |
283
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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала может перейти в «Милан».
Аргентинец все еще не согласовал все детали контракта с «Интером». «Милан» контактировал с Дибалой несколько недель назад, и готов возобновить переговоры о переходе.
В сезоне 2021/22 на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 38 матчах. 30 июня 28-летний игрок станет свободным агентом.
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