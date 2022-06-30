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  4. КАЛИНИНА: «У украинцев есть дела важнее, чем наш матч с Цуренко»
Уимблдон
30 июня 2022, 05:18 |
112
0

КАЛИНИНА: «У украинцев есть дела важнее, чем наш матч с Цуренко»

Украинская теннисистка - о проигрыше соотечественнице

30 июня 2022, 05:18 |
112
0
КАЛИНИНА: «У украинцев есть дела важнее, чем наш матч с Цуренко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала поражение в матче против Леси Цуренко во втором круге Уимблдона.

«Сегодня был очень тяжелый матч. Я думаю, что Леся отыграла действительно здорово, она показывала невероятный теннис. Она абсолютно заслуживала победить. На корте она очень, очень терпеливая. Думаю, что мне в следующий раз нужно будет немного изменить мою игру на траве. Потому что сегодня я принимала не совсем верные решения в важные моменты. Я еще играю на Уимблдоне в паре с Ириной-Камелией Бегу. Надеюсь, что мы сможем хорошо выступить.

Легче ли от того, что я проиграла украинке? Это неважно, результат есть результат. С Лесей раньше мы не пересекались на одних турнирах, потому что мы выступали совсем на разных уровнях. Она как топ-игрок, из топ-20 и играла свои турниры, а я в этом время выступала на 25-тысячниках. В Киеве иногда мы можем увидеться, у нас было несколько тренировок, но это скорее редкость. Она много путешествует и я тоже. У меня хорошие отношения со всеми девочками.

Получается ли не думать о том, что происходит в Украине, когда играешь с украинкой, а на трибунах есть флаги? Когда я на корте я стараюсь в основном думать о том, что происходит в игре. Иначе я не смогла бы, наверное, и по паре мячей ударить. А когда я ухожу с корта, да, эти мысли никогда не заканчиваются. Ты не можешь забыть. Ты никогда не забудешь. А на корте, да, я пытаюсь фокусироваться на матче. Я стараюсь.

Думала ли я о том, чтобы тоже выйти на матч с сине-желтой ленточкой. Я пробовала играть с ленточкой на одежде, но мне действительно неудобно, когда на мне есть что-то во время игры. Поэтому я ношу её на своей теннисной сумке. Камеры показывали её. Но в игре мне некомфортно, когда что-то есть. Это единственная причина, почему я не ношу её на одежде.

Что наш матч значил для украинцев? Я не знаю, что он значил, я думаю, что у них есть дела важнее, чем, простите, наш теннисный матч», – сказала Калинина.

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Леся Цуренко Ангелина Калинина Уимблдон-2022
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Источник Большой теннис Украины
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