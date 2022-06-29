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  4. Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 23:28 |
265
0

Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером

Не Максимов или Михайленко

29 июня 2022, 23:28 |
265
0
Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером
scdnipro1.com.ua

По информации FanDay, руководство «Днепра-1» не планирует назначать украинского тренера на замену Игора Йовичевича, который должен перейти в «Шахтер».

Клуб не рассматривает варианты с Юрием Максимовым или Дмитрием Михайленко, а нацелен на иностранного специалиста.

Сообщается, что вскоре команда начнет сборы, но работать с футболистами будет один из тренеров юношеской команды, а нового наставника представят позже.

При этом ни «Днепр-1», ни «Шахтер» на этот момент не объявили о переходе Йовичевича.

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Днепр-1 Шахтер Донецк Игор Йовичевич чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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