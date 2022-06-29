Источник: Днепр-1 рассматривает только вариант с иностранным тренером

По информации FanDay, руководство «Днепра-1» не планирует назначать украинского тренера на замену Игора Йовичевича, который должен перейти в «Шахтер».

Клуб не рассматривает варианты с Юрием Максимовым или Дмитрием Михайленко, а нацелен на иностранного специалиста.

Сообщается, что вскоре команда начнет сборы, но работать с футболистами будет один из тренеров юношеской команды, а нового наставника представят позже.

При этом ни «Днепр-1», ни «Шахтер» на этот момент не объявили о переходе Йовичевича.