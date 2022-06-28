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  4. Источник: Шахтер не будет платить Днепру-1 за Йовичевича
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 21:45 |
1875
0

Источник: Шахтер не будет платить Днепру-1 за Йовичевича

Похоже, клуб не получит компенсацию за наставника

28 июня 2022, 21:45 |
1875
0
Источник: Шахтер не будет платить Днепру-1 за Йовичевича
scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Сергея Болотникова, «Шахтер» просто поставил «Днепр-1» перед фактом того, что наставник Игор Йовичевич переходит в их команду.

«Шахтер» использовал правило ФИФА, которое позволяет всем иностранным игрокам и тренерам в Украине заморозить свои контракты на год.

Оба клуба пока не подтверждают этот переход. Более того, тренер Роберто Де Дзерби на этот момент официально не покинул «Шахтер».

Ранее сообщалось, что Йовичевичу предложили контракт на 2 года.

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Шахтер Донецк Днепр-1 Игор Йовичевич
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