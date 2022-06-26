Игорь ЦЫГАНЫК: «Скорее всего, Йовичевич возглавит Шахтер. Есть контракт»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич вскоре станет тренером «Шахтера». Специалисту предложили договор на 2 года.

«Йовичевич еще не подписал контракт с «Шахтером», но у меня есть уверенность, что это случится. Контракт на 2 года, продолжается обсуждение деталей. Игор сообщил «Днепру-1», что рассматривает этот вариант».

«Главная причина, конечно, это Лига чемпионов. Как он сам мне сказал, это мечта любого тренера. Скорее всего, Йовичевич станет тренером «Шахтера».

«Для меня это неожиданно, но я желаю ему удачи», - сказал Цыганык.