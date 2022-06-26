Игорь ЦЫГАНЫК: «Скорее всего, Йовичевич возглавит Шахтер. Есть контракт»
Тренеру предложен контракт на 2 года
Журналист Игорь Цыганык уверен, что наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич вскоре станет тренером «Шахтера». Специалисту предложили договор на 2 года.
«Йовичевич еще не подписал контракт с «Шахтером», но у меня есть уверенность, что это случится. Контракт на 2 года, продолжается обсуждение деталей. Игор сообщил «Днепру-1», что рассматривает этот вариант».
«Главная причина, конечно, это Лига чемпионов. Как он сам мне сказал, это мечта любого тренера. Скорее всего, Йовичевич станет тренером «Шахтера».
«Для меня это неожиданно, но я желаю ему удачи», - сказал Цыганык.
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