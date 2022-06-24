Источник: Йовичевич хочет работать с Шахтером в ЛЧ, Днепр-1 об этом знает

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» уже сделал предложение наставнику «Днепра-1» Игору Йовичевичу, который должен заменить в команде Роберто Де Дзерби.

При этом сам Де Дзерби еще официально из команды не ушел.

Йовичевич согласен перебраться в «Шахтер», где у него появится шанс попробовать свои силы в Лиге чемпионов. «Днепр-1» знает о том, что наставник получил предложение.

Более того, Йовичевич может перебраться в новую команду бесплатно. Недавно ФИФА продлила на год правило о приостановке действия контрактов иностранных игроков и тренеров в Украине.

Договор Йовичевича действует еще год, но на время действия правила ФИФА он может покинуть «Днепр-1» и приступить к работе с «Шахтером».

Ранее уже сообщалось, что Йовичевич на 99,9% станет новым тренером «Шахтера».