Источник: Йовичевич хочет работать с Шахтером в ЛЧ, Днепр-1 об этом знает
У хорватского тренера есть шанс перебраться в «Шахтер»
По информации ТаТоТаке, «Шахтер» уже сделал предложение наставнику «Днепра-1» Игору Йовичевичу, который должен заменить в команде Роберто Де Дзерби.
При этом сам Де Дзерби еще официально из команды не ушел.
Йовичевич согласен перебраться в «Шахтер», где у него появится шанс попробовать свои силы в Лиге чемпионов. «Днепр-1» знает о том, что наставник получил предложение.
Более того, Йовичевич может перебраться в новую команду бесплатно. Недавно ФИФА продлила на год правило о приостановке действия контрактов иностранных игроков и тренеров в Украине.
Договор Йовичевича действует еще год, но на время действия правила ФИФА он может покинуть «Днепр-1» и приступить к работе с «Шахтером».
Ранее уже сообщалось, что Йовичевич на 99,9% станет новым тренером «Шахтера».
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