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Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 11:05 | Обновлено 24 июня 2022, 12:42
1118
1

Источник: Йовичевич хочет работать с Шахтером в ЛЧ, Днепр-1 об этом знает

У хорватского тренера есть шанс перебраться в «Шахтер»

24 июня 2022, 11:05 | Обновлено 24 июня 2022, 12:42
1118
1
Источник: Йовичевич хочет работать с Шахтером в ЛЧ, Днепр-1 об этом знает
scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» уже сделал предложение наставнику «Днепра-1» Игору Йовичевичу, который должен заменить в команде Роберто Де Дзерби.

При этом сам Де Дзерби еще официально из команды не ушел.

Йовичевич согласен перебраться в «Шахтер», где у него появится шанс попробовать свои силы в Лиге чемпионов. «Днепр-1» знает о том, что наставник получил предложение.

Более того, Йовичевич может перебраться в новую команду бесплатно. Недавно ФИФА продлила на год правило о приостановке действия контрактов иностранных игроков и тренеров в Украине.

Договор Йовичевича действует еще год, но на время действия правила ФИФА он может покинуть «Днепр-1» и приступить к работе с «Шахтером».

Ранее уже сообщалось, что Йовичевич на 99,9% станет новым тренером «Шахтера».

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Игор Йовичевич Днепр-1 Шахтер Донецк назначение тренера Роберто Де Дзерби отставка ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Великий донецкий шейх-олигарх Ахметов так развил свой родной край, Донбасс, что из 4.5 миллионов людей не ни одного донецкого человека, который мог бы возглавить донецкий супер-клуб. Все импортное. Игроки, тренеры, массажисты. Неужели это и есть великий и эффективный менеджмент Ахметова-Палкина?
Мало того. Если посмотреть, что сейчас происходит в Донбассе и на простых людей, жителей Донбасса, то можно увидеть как в реальности "любят" свой край донецкие элиты.
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