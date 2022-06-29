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  4. Уимблдон. Костюк и Надя Киченок выиграли стартовые матчи парного разряда
Уимблдон
29 июня 2022, 22:33 |
341
0

Уимблдон. Костюк и Надя Киченок выиграли стартовые матчи парного разряда

Украинки идут дальше

29 июня 2022, 22:33 |
341
0
Уимблдон. Костюк и Надя Киченок выиграли стартовые матчи парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк успешно провели стартовые матчи парного разряда.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Валентини Грамматикопулу / Пенгтарн Плипых (Греция / Таиланд) – 6:2, 6:3
Марта Костюк / Тереза Мартинцова (Украина / Чехия) – Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4

Ранее Марта завершила борьбу в одиночном разряде. Также Костюк выступит и в миксте.

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Надежда Киченок Ралука Олару Уимблдон-2022 Валентини Грамматикопулу Пенгтарн Плипых Марта Костюк Тереза Мартинцова Мэдисон Бренгл Лорен Дэвис
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Источник Sport.ua
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