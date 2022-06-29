Уимблдон. Костюк и Надя Киченок выиграли стартовые матчи парного разряда

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк успешно провели стартовые матчи парного разряда.

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Валентини Грамматикопулу / Пенгтарн Плипых (Греция / Таиланд) – 6:2, 6:3

Марта Костюк / Тереза Мартинцова (Украина / Чехия) – Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4

Ранее Марта завершила борьбу в одиночном разряде. Также Костюк выступит и в миксте.