Уимблдон. Костюк и Надя Киченок выиграли стартовые матчи парного разряда
Украинки идут дальше
Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк успешно провели стартовые матчи парного разряда.
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния) [15] – Валентини Грамматикопулу / Пенгтарн Плипых (Греция / Таиланд) – 6:2, 6:3
Марта Костюк / Тереза Мартинцова (Украина / Чехия) – Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис (США) – 6:3, 6:4
Ранее Марта завершила борьбу в одиночном разряде. Также Костюк выступит и в миксте.
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