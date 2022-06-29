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  4. Костюк / Мартинцова – Бренгл / Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
29 июня 2022, 21:03 | Обновлено 29 июня 2022, 21:16
405
0

Костюк / Мартинцова – Бренгл / Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Уимблдоне

29 июня 2022, 21:03 | Обновлено 29 июня 2022, 21:16
405
0
Костюк / Мартинцова – Бренгл / Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуєте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка сразится против американского тандема Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис.

Встреча состоится четвертым запуском на корте №5 после матча с участием Надежды Киченок. Ориентировочное время начала встречи – 21:20 по Киеву.

Далее по сетке победительницы матча Дабровски / Олмос – Путинцева / Викмаер.

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Марта Костюк Уимблдон-2022 смотреть онлайн Мэдисон Бренгл Лорен Дэвис
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Источник Sport.ua
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