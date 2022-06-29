Костюк / Мартинцова – Бренгл / Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк стартует в парном разряде Уимблдона.

В первом круге в дуєте с Терезой Мартинцовой из Чехии украинка сразится против американского тандема Мэдисон Бренгл / Лорен Дэвис.

Встреча состоится четвертым запуском на корте №5 после матча с участием Надежды Киченок. Ориентировочное время начала встречи – 21:20 по Киеву.

Далее по сетке победительницы матча Дабровски / Олмос – Путинцева / Викмаер.

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