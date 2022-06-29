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Украина. Первая лига
29 июня 2022, 17:45 | Обновлено 29 июня 2022, 18:09
924
0

Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»

Олег Собуцкий высказался о целесообразности проведения чемпионата Первой лиги

29 июня 2022, 17:45 | Обновлено 29 июня 2022, 18:09
924
0
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Sport.ua. Олег Собуцкий

Президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий рассказал о том, как он и работники клуба воюют на передовой, а также высказал свое мнение о целесообразности проведения нового сезона Первой лиги.

«Возможно вы слышали информацию о погибшем 6-летнем мальчике на Луганщине, на прошлой неделе. Он погиб у меня на руках. Нас бомбили. Мина упала в пяти метрах от меня. Я этого мальчика на руках нес до лисичанской больницы километра два. После такого меняется вообще взгляд на жизнь.

Из клуба служат шесть человек в Силах специальных операций. Сейчас все на Востоке. Они пошли добровольцами, прошли специальные курсы и выполняют боевые задачи. Не знаю, как мне их возвращать в клуб. 

В ПФЛ мне сказали, что чемпионат будет без зрителей. Единственный плюс проведения Первой лиги, чтобы наши футболисты держали себя в форме. Хотя, это все будет неполноценно. 

Я считаю, нужно взять паузу. Нашей главной победой должна стать победа над рашизмом. 

Если будет стоять вопрос, что мы вынуждены будем играть чемпионат Первой лиги, то мы его сыграем. Скажу честно, мы бы не хотели этого. Идет война. Все силы и финансы мы должны объединить для нашей победы», - сказал Собуцкий.

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Олег Собуцкий Агробизнес
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Источник Футбол 1/2/3
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