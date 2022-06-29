СОБУЦКИЙ: «Мы продолжаем выплачивать зарплату футболистам и персоналу»
Президент «Агробизнеса» рассказал о ситуации в клубе
Президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий рассказал о нынешней ситуации в клубе.
«Поддерживать футбол нужно в любом случае. Даже в военное время. Клуб разорвал контракты с футболистами, которые не вернулись со сборов в Украину вместе с командой еще в феврале. Остальные находятся на контракте у клуба и получают зарплату. Это же касается и административного персонала.
Я продолжаю финансировать ветеранскую сборную Украины, потому что людям сегодня нужен отдых и важно отвлекаться. Команда провела много благотворительных матчей и собрала деньги на поддержку государства.
Детскую команду мы продолжаем содержать. Детский футбол должен продолжать жить», - сказал Собуцкий.
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