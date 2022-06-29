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  4. СОБУЦКИЙ: «Мы продолжаем выплачивать зарплату футболистам и персоналу»
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 11:38 | Обновлено 29 июня 2022, 11:45
352
0

СОБУЦКИЙ: «Мы продолжаем выплачивать зарплату футболистам и персоналу»

Президент «Агробизнеса» рассказал о ситуации в клубе

29 июня 2022, 11:38 | Обновлено 29 июня 2022, 11:45
352
0
СОБУЦКИЙ: «Мы продолжаем выплачивать зарплату футболистам и персоналу»
ФК Агробизнес. Олег Собуцкий

Президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий рассказал о нынешней ситуации в клубе.

«Поддерживать футбол нужно в любом случае. Даже в военное время. Клуб разорвал контракты с футболистами, которые не вернулись со сборов в Украину вместе с командой еще в феврале. Остальные находятся на контракте у клуба и получают зарплату. Это же касается и административного персонала. 

Я продолжаю финансировать ветеранскую сборную Украины, потому что людям сегодня нужен отдых и важно отвлекаться. Команда провела много благотворительных матчей и собрала деньги на поддержку государства. 

Детскую команду мы продолжаем содержать. Детский футбол должен продолжать жить», - сказал Собуцкий.

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Олег Собуцкий Агробизнес
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Источник Футбол 1/2/3
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