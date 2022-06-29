Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хотел идти в тероборону, но остановил сын»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему не пошел в тероборону.

– Я хотел идти, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне этого не нужно.

– Ну почему? Что сын?

– Сын подошел ко мне и сказал: «Я тебя никуда не отпущу, если будешь уходить, то пойдем вдвоем». А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю, - рассказал Селезнев.