Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хотел идти в тероборону, но остановил сын»
Форвард «Миная» рассказал, по какой причине, он не пошел в тероборону
Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему не пошел в тероборону.
– Я хотел идти, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне этого не нужно.
– Ну почему? Что сын?
– Сын подошел ко мне и сказал: «Я тебя никуда не отпущу, если будешь уходить, то пойдем вдвоем». А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю, - рассказал Селезнев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У власти есть все имена людей, которые принимали решение о ракетном ударе
Колумнист Sport.ua – о новоиспеченном коуче луганской команды