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29 июня 2022, 17:19 | Обновлено 29 июня 2022, 17:33
150
1

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хотел идти в тероборону, но остановил сын»

Форвард «Миная» рассказал, по какой причине, он не пошел в тероборону

29 июня 2022, 17:19 | Обновлено 29 июня 2022, 17:33
150
1
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хотел идти в тероборону, но остановил сын»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, почему не пошел в тероборону.

– Я хотел идти, но остановил сын. Я не хочу об этом говорить, это будет выглядеть как пиар, а мне этого не нужно.

– Ну почему? Что сын?
– Сын подошел ко мне и сказал: «Я тебя никуда не отпущу, если будешь уходить, то пойдем вдвоем». А куда я с ним пойду? Не думаю, что нужно об этом говорить, это больше как пиар, а я этого не люблю, - рассказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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marko2020
Ага, як я тебе розумію, а мене мамка не пустила, ну і ще я як і ти трошки ссю 🤗☺️
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