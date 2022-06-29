Переход Шевченко в Челси – в топ-20 худших трансферов в истории футбола

Авторитетный портал 90min.com составил свой рейтинг топ-20 худших трансферов в истории футбола. 11-е место в этом не самом приятном рейтинге занял переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» летом 2006 года за 31 миллион фунтов.

А первое место в рейтинге отдали переходу Антуана Гризманна из «Атлетико» Мадрид в «Барселону» за 120 миллионов евро. В целом в топ-6 сразу три трансфера «Барселоны»: также каталонцы отличились неудачными подписаниями Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из «Боруссии» Дортмунд.

Топ-20 худших трансферов в истории футбола по версии 90min:

Ранее трансфер Шевченко вошел в 10 худших в истории «Челси».