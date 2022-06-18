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  4. Шевченко – в топ-10 худших трансферов в истории Челси
Англия
18 июня 2022, 19:34 |
614
0

Шевченко – в топ-10 худших трансферов в истории Челси

Возглавляет рейтинг Ромелу Лукаку

18 июня 2022, 19:34 |
614
0
Шевченко – в топ-10 худших трансферов в истории Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Английский ресурс Daily Mail составил свой рейтинг 10 худших покупок в истории «Челси». Возглавляет список прошлогодний переход Ромелу Лукаку из «Интера».

На шестом месте в этом «почетном» рейтинге расположился Андрей Шевченко, который не смог в полной мере проявить себя в Лондоне после перехода из «Милана» в 2006 году.

Топ-10 худших приобретений в истории «Челси»:

1. Ромелу Лукаку (97,5 миллионов фунтов)

2. Альваро Мората (60 млн)

3. Кепа Аррисабалага (72 млн)

4. Тьемуэ Бакайоко (36 млн)

5. Дэнни Дринкуотер (35 млн)

6. Андрей Шевченко (31 млн)

7. Баба Рахман (23 млн)

8. Миши Батшуаи (33 млн)

9. Фернандо Торрес (50 млн)

10. Тимо Вернер (53 млн)

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Челси Ромелу Лукаку Андрей Шевченко
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Источник Daily Mail
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