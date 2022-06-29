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Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 12:36 | Обновлено 29 июня 2022, 12:37
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0

Директор стадиона в Николаеве рассказал об ударе рашистов

Владимир Коссе – о повреждениях Центрального стадиона

29 июня 2022, 12:36 | Обновлено 29 июня 2022, 12:37
290
0
Директор стадиона в Николаеве рассказал об ударе рашистов
НикВести

Директор Центрального стадиона Николаева Владимир Коссе рассказал об очередном преступлении российских захватчиков.

— Удар пришелся в пять часов утра. Повреждений стадион получил много. Полностью разбит административный корпус арены, в котором пострадали все офисы, в том числе и офис МФК «Николаев».

Особенно досадно, что все они были новыми, построенными уже после моего появления на нынешнем посту. Повреждены также раздевалки, электротабло, беговая дорожка. Наряду с тренерскими рядами на ней зияет огромных размеров воронка, образовавшаяся от сверхмощного взрыва. На трибунах немало разбитых пластиковых кресел, а футбольный газон усеян большим количеством обломков и мелких осколков.

На стадионе уже побывали журналисты из Италии, Франции и известной катарской телекомпании «Аль-Джазира». Представители первых двух стран посмотрели на поле и сказали, что оно в хорошем состоянии и на нем можно играть. Если бы не масса отходов от ракетного удара! Ведь осколков на нем множество. До этого поле нашего стадиона всегда было в хорошем состоянии, об этом в городе знали все. Даже тогда, когда целый месяц в Николаеве не было воды, я договаривался, чтобы ее в другом месте набирали в бочки, привозили и поливали газон. И вот теперь такое...

— Пострадавших на стадионе в момент обстрела не было?
— К счастью, из приятного могу отметить, что жертв нет. В столь раннее время на объекте никого из людей не было.

— Когда планируется восстановление арены?
— Утром на стадионе побывало немало людей из городских структур, которые осматривали масштабы разрушений и оценивали количество нанесенного ущерба. В частности, мэр Николаева пообещал помочь в ремонте арены, однако только после окончания войны. Ведь в любой момент может «прилететь», и все то, что было отремонтировано, пострадает снова. С ним в этом я полностью согласен. Поэтому пока уберем все от последствий обстрела и будем ждать победы. Пусть Господь дарит нам мир, чтобы мы играли в футбол, жили и радовались жизни вместе с детьми.

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Источник UA-Football
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