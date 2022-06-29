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  4. Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 11:14 |
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Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро

«Шахтер» согласился отпустить футболиста на год в аренду

29 июня 2022, 11:14 |
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Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Накануне в Бразилии вингер «Шахтера» Педриньо успешно прошел медицинский осмотр для оформления перехода в «Атлетико Минейро».

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

«Атлетико Минейро» арендует Педриньо на год, а также будет иметь приоритет на выкуп вингера, в случае поступления «Шахтеру» предложения от любого другого клуба.

Сам Педриньо хотел продолжить карьеру в Бразилии. По этой причине он отказал эмиратскому «Аль-Айну», который возглавляет украинец Сергей Ребров.

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Источник UOL Esporte
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