Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро
«Шахтер» согласился отпустить футболиста на год в аренду
Накануне в Бразилии вингер «Шахтера» Педриньо успешно прошел медицинский осмотр для оформления перехода в «Атлетико Минейро».
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
«Атлетико Минейро» арендует Педриньо на год, а также будет иметь приоритет на выкуп вингера, в случае поступления «Шахтеру» предложения от любого другого клуба.
Сам Педриньо хотел продолжить карьеру в Бразилии. По этой причине он отказал эмиратскому «Аль-Айну», который возглавляет украинец Сергей Ребров.
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