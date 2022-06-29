Педриньо прошел медосмотр для перехода в Атлетико Минейро

Накануне в Бразилии вингер «Шахтера» Педриньо успешно прошел медицинский осмотр для оформления перехода в «Атлетико Минейро».

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

«Атлетико Минейро» арендует Педриньо на год, а также будет иметь приоритет на выкуп вингера, в случае поступления «Шахтеру» предложения от любого другого клуба.

Сам Педриньо хотел продолжить карьеру в Бразилии. По этой причине он отказал эмиратскому «Аль-Айну», который возглавляет украинец Сергей Ребров.