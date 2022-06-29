Марта Костюк – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

Во втором круге украинка сразится против 33-го номера посева Чжан Шуай из Китая (№41 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.

В следующем круге победительница матча сразится против Каролин Гарсии (№55 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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