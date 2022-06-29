Уимблдон29 июня 2022, 10:17 | Обновлено 29 июня 2022, 10:18
456
0
Марта Костюк – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Уимблдона
29 июня 2022, 10:17 | Обновлено 29 июня 2022, 10:18
456
0
29 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№76 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
Во втором круге украинка сразится против 33-го номера посева Чжан Шуай из Китая (№41 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, украинка пока не проигрывала.
В следующем круге победительница матча сразится против Каролин Гарсии (№55 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 июня 2022, 21:40 1
Беатрис Хаддад Майя уступила Кайе Юван
Футбол | 28 июня 2022, 11:11 3
Команду возглавил Патрик ван Леувен
Футбол | 28.06.2022, 16:05
Футбол | 29.06.2022, 05:55
Футбол | 28.06.2022, 09:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2022, 10:24 1
28.06.2022, 18:09 16
27.06.2022, 22:43
27.06.2022, 18:17 1
28.06.2022, 15:23 9
28.06.2022, 04:55
28.06.2022, 22:20 5
27.06.2022, 12:38 1