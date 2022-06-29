Иванисеня впервые с начала войны сыграл матч за Крылья Советов

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Рубином».

Для 28-летнего уроженца Кривого Рога это был первый матч за самарский клуб с начала военного вторжения российской армии в Украину.

Предыдущий раз Иванисеня играл за Крылья Советов» еще в прошлом календарном году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий хочет расторгнуть контракт с клубом, но это осталось на уровне слухов.