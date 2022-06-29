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  4. Иванисеня впервые с начала войны сыграл матч за Крылья Советов
Россия
29 июня 2022, 09:45 | Обновлено 29 июня 2022, 10:01
330
0

Иванисеня впервые с начала войны сыграл матч за Крылья Советов

Дмитрия все устраивает

29 июня 2022, 09:45 | Обновлено 29 июня 2022, 10:01
330
0
Иванисеня впервые с начала войны сыграл матч за Крылья Советов
ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Рубином».

Для 28-летнего уроженца Кривого Рога это был первый матч за самарский клуб с начала военного вторжения российской армии в Украину.

Предыдущий раз Иванисеня играл за Крылья Советов» еще в прошлом календарном году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий хочет расторгнуть контракт с клубом, но это осталось на уровне слухов.

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Дмитрий Иванисеня Крылья Советов Самара российско-украинская война
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Источник ФК Крылья Советов
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