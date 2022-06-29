Россия29 июня 2022, 09:45 | Обновлено 29 июня 2022, 10:01
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Иванисеня впервые с начала войны сыграл матч за Крылья Советов
Дмитрия все устраивает
29 июня 2022, 09:45 | Обновлено 29 июня 2022, 10:01
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Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Рубином».
Для 28-летнего уроженца Кривого Рога это был первый матч за самарский клуб с начала военного вторжения российской армии в Украину.
Предыдущий раз Иванисеня играл за Крылья Советов» еще в прошлом календарном году.
Ранее сообщалось, что Дмитрий хочет расторгнуть контракт с клубом, но это осталось на уровне слухов.
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