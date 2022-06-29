Ангелина Калинина – Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Уимблдона
29 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) сыграют между собой на Уимблдоне.
Украинки сразятся в рамках второго круга основной сетки. Встреча состоится первым запуском на корте №7. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Анетт Контавейт (№3 WTA) или Юле Нимайер (№97 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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