Ангелина Калинина – Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) сыграют между собой на Уимблдоне.

Украинки сразятся в рамках второго круга основной сетки. Встреча состоится первым запуском на корте №7. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Анетт Контавейт (№3 WTA) или Юле Нимайер (№97 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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