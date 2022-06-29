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  4. Ангелина Калинина – Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
29 июня 2022, 08:35 |
504
0

Ангелина Калинина – Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Уимблдона

29 июня 2022, 08:35 |
504
0
Ангелина Калинина – Леся Цуренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

29 июня украинские теннисистки Ангелина Калинина (№34 WTA) и Леся Цуренко (№101 WTA) сыграют между собой на Уимблдоне.

Украинки сразятся в рамках второго круга основной сетки. Встреча состоится первым запуском на корте №7. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Анетт Контавейт (№3 WTA) или Юле Нимайер (№97 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 29 июня
Ангелина Калинина смотреть онлайн Уимблдон-2022 Леся Цуренко
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Источник Sport.ua
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