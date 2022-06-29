Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус успешно завершил медицинский осмотр в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Жезус подпишет контракт до лета 2027 года. За Жезуса лондонцы заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов.

Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Арсенал» Габриэл Жезус отклонил предложение «Тоттенхэма».