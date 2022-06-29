Англия29 июня 2022, 08:19 |
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Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале
Вскоре будет официально объявлено о трансфере
29 июня 2022, 08:19 |
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус успешно завершил медицинский осмотр в «Арсенале».
Ранее сообщалось, что Жезус подпишет контракт до лета 2027 года. За Жезуса лондонцы заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов.
Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ради перехода в «Арсенал» Габриэл Жезус отклонил предложение «Тоттенхэма».
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