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  4. Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале
Англия
29 июня 2022, 08:19 |
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Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале

Вскоре будет официально объявлено о трансфере

29 июня 2022, 08:19 |
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Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус успешно завершил медицинский осмотр в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что Жезус подпишет контракт до лета 2027 года. За Жезуса лондонцы заплатят «горожанам» 45 миллионов фунтов.

Ожидается, что официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ради перехода в «Арсенал» Габриэл Жезус отклонил предложение «Тоттенхэма».

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