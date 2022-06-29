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  4. Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 06:35 | Обновлено 29 июня 2022, 06:48
58
0

Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши

Клубы договариваются об аренда футболиста «Динамо» на один сезон

29 июня 2022, 06:35 | Обновлено 29 июня 2022, 06:48
58
0
Цитаишвили может уйти в аренду в клуб, ставший чемпионом Польши
PressFocus. Георгий Цитаишвили

Польский клуб «Лех» хочет заполучить в аренду вингера киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.

Игрок сборной Грузии не против переехать в лагерь чемпионов Польши 2021/22. Клубы договариваются об аренде футболиста на один сезон.

Весной Цитаишвили играл в аренде за «Вислу» Краков (7 матчей, 1 гол), а сейчас проходит учебно-тренировочный сбор с киевским «Динамо» в Швейцарии.

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Георгий Цитаишвили Лех Познань Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Висла Краков
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Источник Meczyki
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