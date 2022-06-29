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  4. Источник: Кендзера в Динамо не останется, поляку ищут новую команду
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 04:55 | Обновлено 29 июня 2022, 05:10
59
0

Источник: Кендзера в Динамо не останется, поляку ищут новую команду

Агенты 28-летнего польского защитника рассматривают варианты трансфера

29 июня 2022, 04:55 | Обновлено 29 июня 2022, 05:10
59
0
Источник: Кендзера в Динамо не останется, поляку ищут новую команду
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Агенты 28-летнего польского игрока ищут ему новую команду. Если будет нормальное предложение, то «Динамо» готово как продать Кендзеру, так и отдать в аренду, но не бесплатно.

Кендзера летом 2017 года перешел из польского «Леха» в «Динамо» за 1,5 млн евро. Контракт польского защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

С марта по июнь 2022 года 28-летний Кендзера выступал за «Лех» на правах аренды (6 матчей и 1 гол в чемпионате Польши).

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Источник FanDay
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