Источник: Кендзера в Динамо не останется, поляку ищут новую команду

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Агенты 28-летнего польского игрока ищут ему новую команду. Если будет нормальное предложение, то «Динамо» готово как продать Кендзеру, так и отдать в аренду, но не бесплатно.

Кендзера летом 2017 года перешел из польского «Леха» в «Динамо» за 1,5 млн евро. Контракт польского защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

С марта по июнь 2022 года 28-летний Кендзера выступал за «Лех» на правах аренды (6 матчей и 1 гол в чемпионате Польши).