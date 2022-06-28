Динамо ждет возвращения в команду Кендзеры и Вербича

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что в ближайшие дни на сбор киевской команды в Швейцарии приедут легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Очевидно, защитник и хавбек смогут помочь команде в матчах квалификации Лиги чемпионов, которые будут проходить не в Украине.

Информации о том, готовы ли они участвовать в матчах в Украине, пока нет.

Кроме того, в ближайшие дни состав должны пополнить все сборники, у которых был отдых после матчей национальной команды.