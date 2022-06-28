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  4. Динамо ждет возвращения в команду Кендзеры и Вербича
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 23:08 |
326
0

Динамо ждет возвращения в команду Кендзеры и Вербича

Легионеры смогут работать на сборе в Швейцарии

28 июня 2022, 23:08 |
326
0
Динамо ждет возвращения в команду Кендзеры и Вербича
fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Динамо» сообщает, что в ближайшие дни на сбор киевской команды в Швейцарии приедут легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Очевидно, защитник и хавбек смогут помочь команде в матчах квалификации Лиги чемпионов, которые будут проходить не в Украине.

Информации о том, готовы ли они участвовать в матчах в Украине, пока нет.

Кроме того, в ближайшие дни состав должны пополнить все сборники, у которых был отдых после матчей национальной команды.

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Динамо Киев Томаш Кендзера Беньямин Вербич
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Источник ФК Динамо Киев
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