Украина. Премьер лига28 июня 2022, 23:08 |
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Динамо ждет возвращения в команду Кендзеры и Вербича
Легионеры смогут работать на сборе в Швейцарии
28 июня 2022, 23:08 |
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Официальный сайт «Динамо» сообщает, что в ближайшие дни на сбор киевской команды в Швейцарии приедут легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.
Очевидно, защитник и хавбек смогут помочь команде в матчах квалификации Лиги чемпионов, которые будут проходить не в Украине.
Информации о том, готовы ли они участвовать в матчах в Украине, пока нет.
Кроме того, в ближайшие дни состав должны пополнить все сборники, у которых был отдых после матчей национальной команды.
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