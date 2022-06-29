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Чемпионат мира
29 июня 2022, 04:23 | Обновлено 29 июня 2022, 05:26
284
0

Украина – Венгрия – 2:0. Реванш за поражение. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации женского ЧМ-2023 по футболу

29 июня 2022, 04:23 | Обновлено 29 июня 2022, 05:26
284
0
Украина – Венгрия – 2:0. Реванш за поражение. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня состоялся поединок группы B квалификации женского ЧМ-2023 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Венгрии (2:0), взяв реванш за гостевое поражение (2:4). Матч проходил в Жешуве (Польша) на стадионе Сталь.

Украинки забили по одному голу в каждом из таймов. Открыла счет Дарья Кравец (27 мин), а финальную точку поставила Ольга Овдийчук (90 мин).

Для сборной Украины матч не имел турнирного значения, поскольку шансов попасть на ЧМ-2023 у украинок уже нет.

Футбол (женщины). Квалификация ЧМ-2023

Жешув (Польша), 28 июня

Украина – Венгрия – 2:0

Голы: Кравец, 27, Овдийчук, 90.

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Источник Sport.ua
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