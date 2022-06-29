Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта

Клуб «Днепр-1» воспользовался опцией продления контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем и повысил ему зарплату на 30%, информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «Днепр-1» продлил с Йовичевичем контракт на год. Там была система 2+1, «Днепр-1» мог активировать опцию, и он это сделал. По моей информации, Йовичевич получил по этому контракту повышение зарплаты на 30%.

Этот контракт истекает следующим летом. То есть контракт приостанавливается, Йовичевич отрабатывает его в другом клубе и подписывает новое соглашение с новым клубом. А кто этот клуб – секрет Полишенеля [намекая на «Шахтер»]».

Донецкий «Шахтер» воспользовался правилом ФИФА про приостановку контрактов легионеров и пригласил Игоря Йовичевича, не заплатив компенсацию «Днепру-1».