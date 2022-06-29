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  4. Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 03:30 | Обновлено 29 июня 2022, 03:53
58
0

Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта

Клуб «Днепр-1» воспользовался опцией контракта, но хорват уходит в «Шахтер»

29 июня 2022, 03:30 | Обновлено 29 июня 2022, 03:53
58
0
Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта
СК Днепр-1. Игорь Йовичевич

Клуб «Днепр-1» воспользовался опцией продления контракта с главным тренером Игорем Йовичевичем и повысил ему зарплату на 30%, информирует программа ТаТоТаке.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал: «Днепр-1» продлил с Йовичевичем контракт на год. Там была система 2+1, «Днепр-1» мог активировать опцию, и он это сделал. По моей информации, Йовичевич получил по этому контракту повышение зарплаты на 30%.

Этот контракт истекает следующим летом. То есть контракт приостанавливается, Йовичевич отрабатывает его в другом клубе и подписывает новое соглашение с новым клубом. А кто этот клуб – секрет Полишенеля [намекая на «Шахтер»]».

Донецкий «Шахтер» воспользовался правилом ФИФА про приостановку контрактов легионеров и пригласил Игоря Йовичевича, не заплатив компенсацию «Днепру-1».

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Днепр-1 Игор Йовичевич зарплаты Шахтер Донецк назначение тренера отставка Михаил Спиваковский ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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