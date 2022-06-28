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  4. Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 19:51 |
424
0

Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер

Юрий Беньо рассказал о ситуации в клубе

28 июня 2022, 19:51 |
424
0
Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
scdnipro1.com.ua

Юрий Беньо, помощник наставника «Днепра-1» Игора Йовичевича, не смог прояснить ситуацию вокруг возможного перехода тренерского штаба работать в «Шахтер».

- Юрий Владимирович, в интернете гуляют разные слухи о будущем вашего тренерского штаба. Вы еще работаете в Днепре-1?

- Пока работаю.

- Когда истекает срок действия вашего контракта?

- Соглашение действует до конца этого месяца.

- И что потом?

- Пока ничего не понятно. Мы сами в ожидании какого-то решения по этой ситуации.

- Насколько реальны слухи о том, что Йовичевич в ближайшее время может возглавить Шахтер?

- Сейчас не готов комментировать эту информацию.

- Руководство клуба поддерживает с вами связь?

- Да, мы общаемся.

- Есть хоть какая-то конкретика?

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная.

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Источник: Йовичевич не отвечает на звонки от Днепра-1
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Источник FanDay
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