Ситуация пикантная. Помощник Йовичевича оценил слухи о переходе в Шахтер
Юрий Беньо рассказал о ситуации в клубе
Юрий Беньо, помощник наставника «Днепра-1» Игора Йовичевича, не смог прояснить ситуацию вокруг возможного перехода тренерского штаба работать в «Шахтер».
- Юрий Владимирович, в интернете гуляют разные слухи о будущем вашего тренерского штаба. Вы еще работаете в Днепре-1?
- Пока работаю.
- Когда истекает срок действия вашего контракта?
- Соглашение действует до конца этого месяца.
- И что потом?
- Пока ничего не понятно. Мы сами в ожидании какого-то решения по этой ситуации.
- Насколько реальны слухи о том, что Йовичевич в ближайшее время может возглавить Шахтер?
- Сейчас не готов комментировать эту информацию.
- Руководство клуба поддерживает с вами связь?
- Да, мы общаемся.
- Есть хоть какая-то конкретика?
- Ничего не могу сказать по этому поводу. Сами понимаете, что ситуация пикантная.
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