Источник: Йовичевич не отвечает на звонки от Днепра-1
Тренер твердо намерен перейти в «Шахтер»
Переход Игора Йовичевича из «Днепра-1» в «Шахтер» выглядит все более вероятным. Ранее сообщалось о том, что тренер вместе со своими ассистентами покинул «Днепр-1».
Контракт Йовичевича с «Днепром-1» истекал нынешним летом, и стороны были близки к новому соглашению. 48-летний хорват даже отклонил ряд предложений от других клубов.
Однако после того, как информация о возможном переходе Йовичевича в «Шахтер» стала публичной, тренер и его ассистенты перестали отвечать на звонки представителей «Днепра-1». Тренировочные сборы команды должны начаться уже через неделю.
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