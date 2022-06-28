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  4. Источник: Йовичевич не отвечает на звонки от Днепра-1
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 16:12 |
780
0

Источник: Йовичевич не отвечает на звонки от Днепра-1

Тренер твердо намерен перейти в «Шахтер»

28 июня 2022, 16:12 |
780
0
Источник: Йовичевич не отвечает на звонки от Днепра-1
Footboom. Игор Йовичевич

Переход Игора Йовичевича из «Днепра-1» в «Шахтер» выглядит все более вероятным. Ранее сообщалось о том, что тренер вместе со своими ассистентами покинул «Днепр-1».

Контракт Йовичевича с «Днепром-1» истекал нынешним летом, и стороны были близки к новому соглашению. 48-летний хорват даже отклонил ряд предложений от других клубов.

Однако после того, как информация о возможном переходе Йовичевича в «Шахтер» стала публичной, тренер и его ассистенты перестали отвечать на звонки представителей «Днепра-1». Тренировочные сборы команды должны начаться уже через неделю.

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Источник Трибуна
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