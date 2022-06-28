Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Два квалифаера с одинаковой фамилией впервые пробились во второй круг Шлема
Уимблдон
28 июня 2022, 16:40 | Обновлено 28 июня 2022, 16:59
220
1

Два квалифаера с одинаковой фамилией впервые пробились во второй круг Шлема

Кристиан Харрисон и Кэтрин Харрисон порадовали своих болельщиков

28 июня 2022, 16:40 | Обновлено 28 июня 2022, 16:59
220
1
Два квалифаера с одинаковой фамилией впервые пробились во второй круг Шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэтрин Харрисон

Малоизвестные американские теннисисты Кристиан Харрисон и Кэтрин Харрисон стартовали с побед на Уимблдоне.

Кристиан в первом круге основы обыграл Джея Кларка из Великобритании (7:6, 6:1, 7:6), Кэтрин оказалась сильнее Аранчи Рус из Нидерландов (6:1, 6:4).

Отметим, что 28-летние Кристиан и Кэтрин никогда раньше не выигрывали матчей основной сетки на турнирах Grand Slam, обое успешно прошли квалификацию в Лондоне и находятся во второй половине третьей сотни мирового рейтинга. 

И еще одно – они однофамильцы.

По теме:
Даяна Ястремская – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Винус Уильямс сыграет с Джейми Марреем в миксте на Уимблдоне
Уимблдон. Костюк обыграла Суон, сделав себе подарок на 20-летие
Кристиан Харрисон Кэтрин Харрисон Уимблдон-2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Война | 27 июня 2022, 17:31 11
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге
Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие

ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
Футбол | 28 июня 2022, 13:45 3
ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии
ФОТО. Ньюкасл представил форму в цветах флага Саудовской Аравии

Новые владельцы клуба будут довольны

Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Война | 27.06.2022, 18:17
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Арестович объяснил, почему россия нанесла удар по ТРЦ в Кременчуге
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Футбол | 28.06.2022, 08:18
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
Андрей ВОРОНИН: «Твари, у вас хоть что-то святое есть?»
21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Теннис | 27.06.2022, 19:42
21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
21 эйс. Хуркач эпично проиграл в первом круге Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andy Chak
Спорт.юа - у другій половині третьої сотні, виправте)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Удар по Киеву. Власти показали разрушения в столице
ФОТО. Удар по Киеву. Власти показали разрушения в столице
26.06.2022, 20:49
Война
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
ВИДЕО. Украинский форвард забил дебютный гол в США
27.06.2022, 10:24 1
Футбол
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
Подросток ради ВСУ продал на аукционе футболку с автографом Роналду
27.06.2022, 22:43
Футбол
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – поляку Хуркачу: «Спасибо тебе»
27.06.2022, 12:38 1
Футбол
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
ФОТО. Стадион в Кременчуге пострадал от ракетной атаки рашистов
28.06.2022, 04:55
Футбол
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
27.06.2022, 15:48 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем