Два квалифаера с одинаковой фамилией впервые пробились во второй круг Шлема
Кристиан Харрисон и Кэтрин Харрисон порадовали своих болельщиков
Малоизвестные американские теннисисты Кристиан Харрисон и Кэтрин Харрисон стартовали с побед на Уимблдоне.
Кристиан в первом круге основы обыграл Джея Кларка из Великобритании (7:6, 6:1, 7:6), Кэтрин оказалась сильнее Аранчи Рус из Нидерландов (6:1, 6:4).
Отметим, что 28-летние Кристиан и Кэтрин никогда раньше не выигрывали матчей основной сетки на турнирах Grand Slam, обое успешно прошли квалификацию в Лондоне и находятся во второй половине третьей сотни мирового рейтинга.
И еще одно – они однофамильцы.
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