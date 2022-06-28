Два квалифаера с одинаковой фамилией впервые пробились во второй круг Шлема

Малоизвестные американские теннисисты Кристиан Харрисон и Кэтрин Харрисон стартовали с побед на Уимблдоне.

Кристиан в первом круге основы обыграл Джея Кларка из Великобритании (7:6, 6:1, 7:6), Кэтрин оказалась сильнее Аранчи Рус из Нидерландов (6:1, 6:4).

Отметим, что 28-летние Кристиан и Кэтрин никогда раньше не выигрывали матчей основной сетки на турнирах Grand Slam, обое успешно прошли квалификацию в Лондоне и находятся во второй половине третьей сотни мирового рейтинга.

И еще одно – они однофамильцы.