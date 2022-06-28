Легенда Интера: «Лукаку? Никогда не видел такого желания вернуться»

Легенда «Интера» Алессандро Маццола прокомментировал возвращение в клуб форварда «Челси» Ромелу Лукаку:

«Мне действительно нравится Лукаку, замечательно, что он проявил такое большое желание вернуться. Не все болельщики этому рады. Фанаты предупредили, что не будут встречать его в аэропорту или устраивать ему большие фанфары, всё ещё обиженные тем, что он ушёл при первой же возможности.

Я понимаю, что некоторым может быть трудно приветствовать его возвращение с энтузиазмом, видя, что произошло в прошлом году, но его желание вернуться обратно — это то, чего я никогда раньше не видел в футболе. Ему нужно вернуть любовь, работая так же усердно, как и в первый сезон в «Интере», так что давайте дадим ему возможность сделать это.

Думаю, что Лукаку очень хорошо сработается с Индзаги. Он всё ещё может изменить ситуацию в Серии А, и в конце концов единственное, что действительно имеет значение, — это победа «Интера».

По информации СМИ, сегодня Лукаку прибудет в Милан, и завтра пройдет медосмотр.